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    Врач Шураева объяснила, что здоровым людям не нужно ограничивать жиры и есть дробно

    Здоровому человеку достаточно трех приемов пищи с нормальными порциями. Терапевт, нутрициолог Елена Шураева пояснила, что дробное питание и ограничение жиров нужны при определенных проблемах со здоровьем, сообщает «Свободная пресса».

    По словам врача, опасность жиров связана не с ними самими, а с избытком калорий, который ведет к ожирению и образованию камней. Частые перекусы, отметила Шураева, поддерживают повышенный уровень инсулина и хуже сказываются на метаболическом здоровье.

    Ограничивать жиры необходимо при обострении хронического панкреатита и непереносимости, когда жир выходит со стулом — стеаторее. Врач также посоветовала избегать огромных порций жирной пищи, особенно вечером и с алкоголем, и не переходить на диеты менее 800 калорий без наблюдения специалиста.

    Высокий сахар и ожирение вредят поджелудочной железе косвенно: через инсулинорезистентность, жировой гепатоз, рост триглицеридов и образование камней. Сладкие напитки и рафинированные углеводы способствуют этим процессам, а ожирение утяжеляет уже начавшийся панкреатит.

    Шураева подчеркнула, что очень высокий уровень триглицеридов — обычно выше 11 ммоль/л — может самостоятельно стать причиной панкреатита.

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