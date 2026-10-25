Врач Шураева объяснила, что здоровым людям не нужно ограничивать жиры и есть дробно

Здоровому человеку достаточно трех приемов пищи с нормальными порциями. Терапевт, нутрициолог Елена Шураева пояснила, что дробное питание и ограничение жиров нужны при определенных проблемах со здоровьем, сообщает « Свободная пресса ».

По словам врача, опасность жиров связана не с ними самими, а с избытком калорий, который ведет к ожирению и образованию камней. Частые перекусы, отметила Шураева, поддерживают повышенный уровень инсулина и хуже сказываются на метаболическом здоровье.

Ограничивать жиры необходимо при обострении хронического панкреатита и непереносимости, когда жир выходит со стулом — стеаторее. Врач также посоветовала избегать огромных порций жирной пищи, особенно вечером и с алкоголем, и не переходить на диеты менее 800 калорий без наблюдения специалиста.

Высокий сахар и ожирение вредят поджелудочной железе косвенно: через инсулинорезистентность, жировой гепатоз, рост триглицеридов и образование камней. Сладкие напитки и рафинированные углеводы способствуют этим процессам, а ожирение утяжеляет уже начавшийся панкреатит.

Шураева подчеркнула, что очень высокий уровень триглицеридов — обычно выше 11 ммоль/л — может самостоятельно стать причиной панкреатита.