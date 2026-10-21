Терапевт Чернышова сообщила о росте заболеваемости подагрой среди молодежи

В России участились случаи выявления подагры у людей моложе 30 лет, включая студентов. Об этом сайту «Вечерняя Москва» рассказала врач-терапевт Надежда Чернышова.

По словам специалиста, раньше болезнь считалась патологией пожилых и возникала в основном у мужчин старше 40–50 лет или у женщин после менопаузы. Распространение диагноза среди молодежи терапевт связала с малоподвижным образом жизни, ожирением и частым употреблением продуктов с высоким содержанием пуринов — красного мяса, субпродуктов, жирной рыбы и пива.

Чернышова пояснила, что из-за дефицита расщепляющих ферментов мочевая кислота кристаллизуется и откладывается в суставах и почках, вызывая острый артрит, чаще в большом пальце ноги. Врач напомнила, что заболевание неизлечимо и требует пожизненного приема препаратов: обойтись только диетой при подагре нельзя.