НМИЦ здоровья детей: вакцинацию девочек от ВПЧ включат в календарь прививок

Вакцинация девочек до 12 лет от вируса папилломы человека (ВПЧ) войдет в Национальный календарь профилактических прививок России. Об этом сообщила заместитель директора по научной работе НМИЦ здоровья детей Минздрава России Светлана Макарова, ее слова привело РИА «Новости» .

По словам эксперта, ВПЧ — одна из основных причин ряда онкологических заболеваний. Вирус передается преимущественно половым путем, поэтому прививка дает максимальный защитный эффект до начала половой жизни.

Именно поэтому в календарь планируют включить вакцинацию девочек 12 лет.

Ранее акушер-гинеколог сообщил, что ВПЧ может годами протекать бессимптомно, при этом его высокоонкогенные типы способны провоцировать онкологические заболевания.