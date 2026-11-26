Искусственный интеллект помогает российским медикам создавать индивидуальные лекарства от рака под конкретного пациента. Об этом рассказал глава Минздрава Михаил Мурашко в беседе журналистом ИС «Вести» Мариной Громовой.

По его словам, для этой цели уже есть специальные приложения.

«Они разрабатывались, в том числе, с коллегами из ИСП РАН, с математиками, где Институт системного программирования», — отметил министр.

Ранее глава Минздрава рассказал, что в России ведут разработку CAR-T-клеточной терапии рака для солидных опухолей. Сейчас этот вид лечения успешно применяют при онкологических заболеваниях крови.