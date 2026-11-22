Врач перечислил опасные последствия бесконтрольного использования «Оземпика»
Врач Дзидзария предостерег от самостоятельного назначения «Оземпика»
Препараты для снижения веса на основе семаглутида, включая «Оземпик», не следует принимать без предварительного обследования и консультации врача, чтобы не столкнуться с нежелательными последствиями. Об этом заявил онкоуролог и доктор медицинских наук Александр Дзидзария в подкасте «Джентльмены предпочитают» на 360.ru.
Он пояснил, что у людей с избыточным весом часто есть дефицит витаминов группы В и железа, нарушения гормонального фона, обмена веществ и другие проблемы. Уменьшение количества съеденной пищи лишь усугубит нехватку питательных веществ.
«Пожалуйста, не назначайте себе сами. Проведите перед этим чек-ап, посмотрите, какие дефициты есть, и в процессе применения компенсируйте нехватку [необходимых веществ], потому что вы недоедаете», — призвал Дзидзария.
Онкоуролог также обратил внимание на разницу между похудением за счет ограничения питания и физической активности. При недостатке тренировок вместе с жировой тканью человек теряет значительную часть мышечной массы.
Дзидзария подчеркнул, что не выступает против препаратов для снижения веса. Он сравнил их со скальпелем, который приносит пользу при правильном использовании, но способен причинить вред.
В ходе выступления на подкасте «Джентльмены предпочитают» на 360.ru онкоуролог и доктор медицинских наук Александр Дзидзария призвал мужчин в возрасте от 40 лет и старше пройти гастроскопию и колоноскопию, а также сдать анализы на онкомаркеры. Она подчеркнул, что ранее выявление возможной болезни поможет не только пациенту, но и его семье.