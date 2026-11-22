Препараты для снижения веса на основе семаглутида, включая «Оземпик», не следует принимать без предварительного обследования и консультации врача, чтобы не столкнуться с нежелательными последствиями. Об этом заявил онкоуролог и доктор медицинских наук Александр Дзидзария в подкасте «Джентльмены предпочитают» на 360.ru.

Он пояснил, что у людей с избыточным весом часто есть дефицит витаминов группы В и железа, нарушения гормонального фона, обмена веществ и другие проблемы. Уменьшение количества съеденной пищи лишь усугубит нехватку питательных веществ.

«Пожалуйста, не назначайте себе сами. Проведите перед этим чек-ап, посмотрите, какие дефициты есть, и в процессе применения компенсируйте нехватку [необходимых веществ], потому что вы недоедаете», — призвал Дзидзария.

Онкоуролог также обратил внимание на разницу между похудением за счет ограничения питания и физической активности. При недостатке тренировок вместе с жировой тканью человек теряет значительную часть мышечной массы.