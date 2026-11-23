Минздрав посоветовал изолировать члена семьи с ОРВИ в отдельной комнате
Заболевшего ОРВИ члена семьи по возможности нужно изолировать в отдельной комнате, выделив ему посуду и полотенце. Об этом напомнила главный внештатный специалист по терапии и общей врачебной практике Минздрава России Оксана Драпкина, чьи слова привел ТАСС.
«Больной человек — основной источник вирусов. Чем меньше контактов со здоровыми, тем ниже риск передачи», — подчеркнула она.
Драпкина добавила, что изоляция особенно важна для защиты людей из групп риска: пожилых, беременных, пациентов с хроническими болезнями и маленьких детей.
Важно проветривать помещение, проводить влажную уборку, регулярно дезинфицировать столы, дверные ручки, гаджеты и выключатели.
Для профилактики ОРВИ рекомендуется не только чаще мыть руки, но и не прикасаться к лицу в общественных местах.