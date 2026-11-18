Вирус папилломы человека (ВПЧ) может годами протекать бессимптомно, при этом его высокоонкогенные типы способны провоцировать онкологические заболевания. Об этом «Известиям» сообщили акушер-гинеколог Динар Габдрахманов и уролог Артем Борисик.

Длительное присутствие вируса высокого риска связано с развитием рака шейки матки у женщин, а также опухолей полового члена, анального канала и ротоглотки у мужчин. Отсутствие внешних симптомов не исключает передачи инфекции партнеру.

Главными способами профилактики специалисты назвали вакцинацию и барьерную контрацепцию. Прививка наиболее эффективна до начала половой жизни, но полезна и взрослым.

Женщинам врачи рекомендуют регулярно проходить цитологическое исследование и тестирование на онкогенные типы ВПЧ, тогда как массовое обследование мужчин не имеет доказанной пользы.