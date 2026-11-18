Гинеколог Габдрахманов рассказал, что вирус папилломы человека может годами протекать бессимптомно
Вирус папилломы человека (ВПЧ) может годами протекать бессимптомно, при этом его высокоонкогенные типы способны провоцировать онкологические заболевания. Об этом «Известиям» сообщили акушер-гинеколог Динар Габдрахманов и уролог Артем Борисик.
Длительное присутствие вируса высокого риска связано с развитием рака шейки матки у женщин, а также опухолей полового члена, анального канала и ротоглотки у мужчин. Отсутствие внешних симптомов не исключает передачи инфекции партнеру.
Главными способами профилактики специалисты назвали вакцинацию и барьерную контрацепцию. Прививка наиболее эффективна до начала половой жизни, но полезна и взрослым.
Женщинам врачи рекомендуют регулярно проходить цитологическое исследование и тестирование на онкогенные типы ВПЧ, тогда как массовое обследование мужчин не имеет доказанной пользы.