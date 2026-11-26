Использование бенгальских огней в закрытом помещении грозит отравлением, аллергией и ожогами глаз. Об этом в беседе с RT предупредил врач-аллерголог Владимир Болибок.

По словам специалиста, главную угрозу представляет не само пламя, а продукты горения. Образующийся аэрозоль содержит оксиды металлов, раздражающие дыхательные пути и легкие. В замкнутом пространстве скопившийся угарный газ приводит к сильному отравлению, а углекислый способен вызвать приступ одышки и тахикардии.

Кроме того, компоненты смеси могут спровоцировать тяжелую аллергическую реакцию и трудно поддающийся лечению отек слизистых. Раскаленные искры способны вызвать ожог роговицы, а оседающие на еде частицы раздражают пищевод и кишечник. Эксперт посоветовал использовать бенгальские свечи на улице, а в помещении обязательно проветривать комнату, беречь глаза и держать огонь подальше от блюд.

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