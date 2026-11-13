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    Хирурги Гатчинской больницы спасли бойца СВО с желудком в грудной клетке

    В Гатчинской больнице прооперировали бойца СВО с посттравматической грыжей

    Фото: РИА «Новости»

    В Гатчинской больнице успешно прооперировали бойца СВО с посттравматической грыжей диафрагмы. Об этом сообщила пресс-служба Комитета по здравоохранению Ленинградской области.

    После тяжелого ранения легкого и сердца у бойца образовался дефект в мышечной перегородке между грудной и брюшной полостями, из-за чего часть желудка выпятилась в полость, где находятся легкие. Каждый прием пищи вызывал у мужчины сильную боль, тошноту и рвоту.

    Задача осложнялась тем, что после предыдущих операций внутренние органы спаивали плотные образования и мешали хирургам. Несмотря на это, бригаде хирургов удалось провести вмешательство малотравматичным способом через небольшие проколы, без широкого разреза.

    Уже на третьи сутки пациента выписали на амбулаторное лечение. Сейчас он может нормально питаться и возвращается к привычной жизни.

    Ранее в Домодедовской больнице врачи предотвратили ампутацию ноги 67-летнему мужчине, у которого обнаружили полную закупорку бедренной артерии.

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