Роспотребнадзор запустил всероссийскую горячую линию по вопросам профилактики ВИЧ-инфекции, которая пройдет до 4 декабря. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

«С 23 ноября по 4 декабря Роспотребнадзор проведет Всероссийскую горячую линию по вопросам профилактики ВИЧ-инфекции, приуроченную ко Всемирному дню борьбы со СПИДом, который отмечается 1 декабря», — уточнила пресс-служба.

Специалисты ответят на вопросы о вирусе, способах защиты и возможностях современной диагностики. Россиянам объяснят, как защитить себя и своих близких. Также сообщат о бесплатных анонимных пунктах тестирования на ВИЧ.

Номера телефонов, по которым будут консультировать в рамках горячей линии, можно найти на официальных сайтах территориальных органов ведомства. Там же опубликованы адреса консультационных центров и пунктов.

Ранее в Минздраве Подмосковья сообщили, что с начала года более 2,5 миллиона жителей региона прошли обследование на ВИЧ.