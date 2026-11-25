Минздрав России утвердил новые клинические рекомендации по контрацепции, которые подготовило Российское общество акушеров-гинекологов. Документ опубликован на сайте Министерства здравоохранения России .

По сравнению с версией 2024 года главное изменение касается послеродового периода и лактации. Теперь врачам рекомендовано консультировать женщин по вопросам контрацепции для планирования следующих беременностей. Такой же раздел появился для контрацепции после прерывания беременности — ранее его не было.

В документе также указано, что врач-акушер-гинеколог должен проводить прием по вопросам планирования семьи с учетом возраста, факторов риска, сопутствующих заболеваний и репродуктивных планов пациентки. Специалисту необходимо подробно собрать личный и семейный анамнез, чтобы подобрать эффективный и безопасный метод контрацепции.

Также из противопоказаний к внутриматочной контрацепции убрали послеродовый период от 48 часов до четырех недель. Кроме того, в документе прописали неконтрацептивные эффекты гормональных средств, которые можно рассматривать как вариант терапии эндометриоза и первичной дисменореи.

Ранее в Госдуме призвали убрать из эфиров российских телеканалов программы демонстрирующие семейные скандалы, неблагополучные семьи и истории с ранней беременностью.