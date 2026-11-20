Инсульт не всегда проявляется онемением в конечностях и перекошенным лицом, иногда удар может маскироваться под другие проблемы. Об этом 360.ru сообщила невролог, кандидат медицинских наук Марина Аникина.

По ее словам, среди симптомов могут быть не только двигательные нарушения, но и затруднения с восприятием происходящего в окружающем мире.

«Может нарушаться восприятие речи, может возникать двоение, головокружение», — пояснила специалист.

Кроме того, симптомом инсульта бывает выпадение полей зрения, при котором человек не видит правую или левую сторону. При появлении подобных симптомов необходимо сразу вызвать скорую помощь.

Подробнее о том, как распознать инсульт, как уберечь организм и что чувствует человек в момент удара, читайте в нашем материале.