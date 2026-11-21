«Хронический стресс — это канцерогенез». Врач объяснил опасность постоянного напряжения
Онкоуролог Дзидзария предупредил о скрытой опасности хронического стресса
Человек способен привыкнуть к постоянному стрессу и перестать замечать нервное напряжение, хотя организм продолжает испытывать нагрузку. Это очень серьезная опасность для здоровья. Об этом в подкасте 360.ru «Джентльмены предпочитают» заявил врач-онкоуролог, доктор медицинских наук Александр Дзидзария.
Он сравнил хронический стресс с грозовой тучей, которая постоянно находится над головой. Наполненная рабочими вопросами, семейными заботами, нерешенными задачами, она не отпускает человека даже во время отдыха.
Состояние стресса похоже на работу приложений, которые работают в фоновом режиме и постепенно разряжают телефон, только здесь речь идет о человеческом организме.
«Я к нему вроде бы адаптировался и ничего не испытываю. То есть это норма. И вот это самая большая опасность», — объяснил врач.
По словам Дзидзарии, внешнее спокойствие не означает, что организм перестал реагировать на стресс. Надпочечники продолжают вырабатывать гормоны, а длительное нервное напряжение, как считает специалист, негативно влияет на иммунитет.
В качестве примера он привел пациента, у которого обострилась астма и появились аллергические реакции на продукты, которые ранее проблем не вызывали.
Еще одним тревожным признаком врач назвал беспричинные пробуждения в три-четыре часа утра, связав их с изменением суточных ритмов и работой кортизола.
Отдельно Дзидзария остановился на онкологических рисках. По его мнению, хронический стресс относится к наиболее серьезным угрозам здоровью и связан с процессами развития злокачественных опухолей.
«Самое опасное и номер один, как я считаю, хронический стресс — это канцерогенез. И есть, например, интересный факт, что сменная работа — это канцероген. Курение — тоже канцероген», — заявил он.
Дзидзария подчеркнул, что умение справляться с постоянным стрессом имеет большое значение для здоровья, иммунитета и полноценной жизни.
В подкасте «Джентльмены предпочитают» Александр Дзидзария заявил, что мужчины должны иметь цель, которая наполняет их смыслом каждый день.