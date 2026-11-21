Человек способен привыкнуть к постоянному стрессу и перестать замечать нервное напряжение, хотя организм продолжает испытывать нагрузку. Это очень серьезная опасность для здоровья. Об этом в подкасте 360.ru «Джентльмены предпочитают» заявил врач-онкоуролог, доктор медицинских наук Александр Дзидзария.

Он сравнил хронический стресс с грозовой тучей, которая постоянно находится над головой. Наполненная рабочими вопросами, семейными заботами, нерешенными задачами, она не отпускает человека даже во время отдыха.

Состояние стресса похоже на работу приложений, которые работают в фоновом режиме и постепенно разряжают телефон, только здесь речь идет о человеческом организме.

«Я к нему вроде бы адаптировался и ничего не испытываю. То есть это норма. И вот это самая большая опасность», — объяснил врач.