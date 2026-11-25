Лечение двигательных нарушений и спастичности после инсульта необходимо начинать в первые три месяца. Об этом RuNews24.ru рассказала врач-невролог, доцент Пироговского университета Инна Филатова.

Специалист пояснила, что постинсультная спастичность возникает из-за повреждения двигательных путей. Без своевременной помощи осложнение приводит к атрофии мышц, контрактурам и боли. При этом простого снижения мышечного тонуса недостаточно для восстановления подвижности.

По словам невролога, современный подход требует ранней комплексной терапии. Для борьбы со спастичностью используют инъекции ботулотоксина типа А, физическую реабилитацию, электростимуляцию и целенаправленные тренировки движений.

Филатова добавила, что после инсульта также критически важна коррекция речевых нарушений — афазии, дизартрии и апраксии, где прогноз во многом зависит от сроков начала логопедических занятий.