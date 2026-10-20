Мужчину с риском ампутации ноги спасли в больнице в Люберцах

В Люберецкой больнице врачи провели экстренную операцию мужчине, которому угрожала ампутация левой ноги. Пациента доставили в стационар с сердечной недостаточностью, а обследование также выявило пневмонию и острое нарушение кровоснабжения конечности из-за полной закупорки артерий тромбами. Об этом сообщили в региональном Минздраве.

Без срочного вмешательства ткани ноги могли получить необратимые повреждения. Несмотря на тяжелое состояние пациента и сопутствующие заболевания, хирурги приняли решение оперировать.

Специалисты удалили тромбы из артерии и восстановили кровоток. Операция продолжалась около пяти часов, рассказал заведующий сосудистым отделением Люберецкой больницы Родион Шилов. После вмешательства нога потеплела, а мужчина вновь смог ею двигать.

Помимо хирургического лечения, пациент получил антибактериальную терапию против пневмонии. После завершения лечения и реабилитации его выписали из больницы. Сейчас мужчина вернулся к привычной жизни.

Медики напоминают, что внезапная сильная боль в руке или ноге, похолодание конечности, изменение цвета кожи, онемение и ограничение движений могут указывать на острое нарушение кровообращения. При появлении таких симптомов необходимо немедленно обратиться за экстренной медицинской помощью: промедление повышает риск необратимого повреждения тканей и потери конечности.

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В Люберецкую больницу скорая помощь доставила мужчину с сердечной недостаточностью. При обследовании врачи также выявили пневмонию и острую ишемию левой ноги — нарушение кровоснабжения, которое угрожало потерей конечности. Артерии были тотально закрыты тромбами, что создавало угрозу необратимого повреждения тканей и, как следствие, ампутации. Чтобы сохранить ногу, пациенту требовалась экстренная операция

«Даже при наличии многочисленных сопутствующих заболеваний хирургическое лечение в такой ситуации остаётся единственным эффективным вариантом. Поэтому мы экстренно прооперировали пациента, удалили тромбы из артерии левой ноги и восстановили кровоток. Хирурги и реаниматологи работали около пяти часов», — рассказал заведующий сосудистым отделением Люберецкой больницы Родион Шилов.

Операция прошла успешно: сразу после вмешательства и возобновления нормального кровотока конечность потеплела. Пациент снова смог двигать ногой. Мужчине также была проведена антибактериальная терапия для лечения воспаления легких. После завершения курса реабилитации он был выписан. Сейчас мужчина вернулся к обычной жизни.Врачи напоминают: при внезапной сильной боли в конечности, снижении её температуры или изменении цвета кожи, онемении и уменьшении подвижности необходимо обратиться за экстренной медицинской помощью. Симптомы могут указывать на острое нарушение кровоснабжения, при котором промедление повышает риск потери конечности.