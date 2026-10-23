360

Мы в социальных сетях

360
    Прямой эфир

    Пожилую женщину с патологией органов малого таза спасли в больнице в Видном

    Фото: Видновский ПЦ

    В Видновский перинатальный центр обратилась 93-летняя жительница с жалобами на дискомфорт во влагалище и учащенное мочеиспускание. Об этом рассказали в медицинском учреждении, отметив высокий уровень сложности проведенного вмешательства.

    В ходе диагностического обследования специалисты выявили у пациентки опущение передней и задней стенок влагалища. Данная патология является одной из наиболее серьезных проблем для женщин преклонного возраста, существенно снижая качество жизни и ограничивая подвижность.

    Подготовили пациентку к оперативному вмешательству и в плановом порядке под спинальной анестезией сделали пластику стенок влагалища с наложением шва по Холстеду, чтобы добиться максимального эффекта.

    Николай Соваев

    заведующий гинекологическим отделением

    В отделении придерживаются принципов комплексного подхода, используя современные методы лечения и разнообразные хирургические доступы.

    Одним из приоритетных и наиболее сложных направлений деятельности отделения стала помощь пациенткам, страдающим от опущения и выпадения органов малого таза.

    Это серьезная проблема пациенток старшего возраста. Больше 15 лет назад начали использовать в работе сетчатые импланты, постепенно развивали направление и сейчас выполняем реконструкцию тазового дна. Операция опасная, но профессиональная команда анестезиологов-реаниматологов и акушеров-гинекологов справляется с задачей.

    Николай Соваев

    Успех подобных операций невозможен без слаженной работы мультидисциплинарной бригады специалистов. Это позволяет синхронно выполнять действия и следить за важнейшими показателями пациентов.

    Для предотвращения развития подобных патологий и различных новообразований специалисты настоятельно рекомендуют женщинам регулярно проходить плановые осмотры у участковых акушеров-гинекологов.

    Записаться на прием к специалисту Видновского перинатального центра можно на сайте государственных услуг, через стойку инфомата в медучреждении, по номеру телефона +7(495)2042367, а также при личном обращении в регистратуру женской консультации.

    Читайте также

    Хирурги в Кировской области спасли 12-летнего трейсера, упавшего на штырь

    Мужчину с острой почечной недостаточностью спасли в больнице в Домодедове

    Мужчину с разрывом мочевого пузыря после ДТП спасли в больнице в Одинцове

    Хирурги в Кировской области спасли 12-летнего трейсера, упавшего на штырь

    Мужчину с острой почечной недостаточностью спасли в больнице в Домодедове

    Мужчину с разрывом мочевого пузыря после ДТП спасли в больнице в Одинцове