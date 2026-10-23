Сегодня 13:23 Пожилую женщину с патологией органов малого таза спасли в больнице в Видном Фото: Видновский ПЦ Подмосковье

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В Видновский перинатальный центр обратилась 93-летняя жительница с жалобами на дискомфорт во влагалище и учащенное мочеиспускание. Об этом рассказали в медицинском учреждении, отметив высокий уровень сложности проведенного вмешательства.

В ходе диагностического обследования специалисты выявили у пациентки опущение передней и задней стенок влагалища. Данная патология является одной из наиболее серьезных проблем для женщин преклонного возраста, существенно снижая качество жизни и ограничивая подвижность.

Подготовили пациентку к оперативному вмешательству и в плановом порядке под спинальной анестезией сделали пластику стенок влагалища с наложением шва по Холстеду, чтобы добиться максимального эффекта. Николай Соваев заведующий гинекологическим отделением

В отделении придерживаются принципов комплексного подхода, используя современные методы лечения и разнообразные хирургические доступы.

Одним из приоритетных и наиболее сложных направлений деятельности отделения стала помощь пациенткам, страдающим от опущения и выпадения органов малого таза.

Это серьезная проблема пациенток старшего возраста. Больше 15 лет назад начали использовать в работе сетчатые импланты, постепенно развивали направление и сейчас выполняем реконструкцию тазового дна. Операция опасная, но профессиональная команда анестезиологов-реаниматологов и акушеров-гинекологов справляется с задачей. Николай Соваев

Успех подобных операций невозможен без слаженной работы мультидисциплинарной бригады специалистов. Это позволяет синхронно выполнять действия и следить за важнейшими показателями пациентов.

Для предотвращения развития подобных патологий и различных новообразований специалисты настоятельно рекомендуют женщинам регулярно проходить плановые осмотры у участковых акушеров-гинекологов. Записаться на прием к специалисту Видновского перинатального центра можно на сайте государственных услуг, через стойку инфомата в медучреждении, по номеру телефона +7(495)2042367, а также при личном обращении в регистратуру женской консультации.