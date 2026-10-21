Мужчину с острой почечной недостаточностью спасли в больнице в Домодедове

В Домодедовской больнице спасли 46-летнего мужчину, у которого на фоне пневмонии развилась тяжелейшая почечная недостаточность. Об этом рассказала заместитель главного врача по медицинской части Наталья Яцкова.

Пациент поступил в инфекционное отделение в тяжелом состоянии с одышкой и головокружением. Обследование выявило критически низкий гемоглобин и уремию — самоотравление организма токсинами, которые почки перестали выводить.

«Пациент оперативно был переведен в анестезиолого-реанимационное отделение стационара № 2, где ему провели коррекцию анемии трансфузионным методом с применением донорской крови. Также пациенту проведена заместительная почечная терапия с помощью гемодиализа», — прокомментировала Наталья Яцкова.

Для спасения жизни врачи применили гемодиализ и гемосорбцию цитокинов для внепочечного очищения крови. Сейчас состояние мужчины стабилизировано, и он переведен в терапевтическое отделение. Однако из-за отказа почек ему теперь требуется пожизненное проведение заместительной терапии. Процедуры гемодиализа он будет проходить амбулаторно в центре «Нефролайн» по полису ОМС.

Этот случай подтверждает важность регулярных проверок здоровья и своевременного обращения к врачам при первых симптомах недомогания.