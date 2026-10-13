Уролог Никитский указал на скрытые признаки пиелонефрита у детей

Детский уролог-хирург Михаил Никитский предупредил: вялость и снижение аппетита у ребенка могут указывать на пиелонефрит. Ранняя диагностика помогает избежать более интенсивного лечения, сообщает NEWS.ru .

На ранней стадии ребенок может оставаться активным, играть и заниматься привычными делами. Родители нередко принимают первые признаки инфекции за переутомление, а изменения в анализах мочи оставляют без внимания.

Никитский пояснил, что насторожить должны учащенное или болезненное мочеиспускание и повышение температуры без явных признаков острой респираторной вирусной инфекции. Однако отсутствие симптомов не исключает инфекцию мочевыводящих путей.

Для уточнения диагноза врач может назначить общий анализ мочи, в отдельных случаях — анализ по Нечипоренко, посев мочи и ультразвуковое исследование почек. Объем обследований зависит от состояния ребенка и клинической картины.

Без своевременной диагностики воспаление может прогрессировать и потребовать лечения в стационаре. По одним симптомам определить стадию болезни нельзя. При быстром ухудшении состояния, выраженной слабости или повторной рвоте нужна срочная медицинская помощь. Антибиотики должен назначать врач после оценки состояния и необходимых обследований.