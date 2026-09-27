Ura.ru: кофеин может ухудшить сон даже после утренней чашки кофе
Профессор Курпас: кофеин маскирует усталость и мешает восстановлению
Кофеин помогает сохранять бодрость днем, но может ухудшать качество ночного сна. У некоторых людей сон нарушается даже после утренней чашки кофе, сообщает Ura.ru.
Профессор Вроцлавского медицинского университета Доната Курпас объяснила, что кофеин временно скрывает усталость, но не заменяет полноценный отдых. При регулярном употреблении может возникнуть замкнутый круг: человек хуже восстанавливается ночью и чаще нуждается в кофе днем.
Реакция на кофеин зависит от того, насколько быстро организм его перерабатывает. Поэтому на сон влияет не только вечерняя чашка кофе, но и общее количество кофеина за день. У некоторых людей проблемы возникают даже после употребления кофе утром.
Курпас призвала к осторожности тех, кто регулярно пьет кофе ради работоспособности. В частности, это касается людей, занятых интеллектуальным трудом, и спортсменов.