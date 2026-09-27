Ura.ru: кофеин может ухудшить сон даже после утренней чашки кофе

Кофеин помогает сохранять бодрость днем, но может ухудшать качество ночного сна. У некоторых людей сон нарушается даже после утренней чашки кофе, сообщает Ura.ru .

Профессор Вроцлавского медицинского университета Доната Курпас объяснила, что кофеин временно скрывает усталость, но не заменяет полноценный отдых. При регулярном употреблении может возникнуть замкнутый круг: человек хуже восстанавливается ночью и чаще нуждается в кофе днем.

Реакция на кофеин зависит от того, насколько быстро организм его перерабатывает. Поэтому на сон влияет не только вечерняя чашка кофе, но и общее количество кофеина за день. У некоторых людей проблемы возникают даже после употребления кофе утром.

Курпас призвала к осторожности тех, кто регулярно пьет кофе ради работоспособности. В частности, это касается людей, занятых интеллектуальным трудом, и спортсменов.