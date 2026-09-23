Терапевт Сластина назвала признаки опасной осенней апатии

Врач-терапевт Екатерина Сластина посоветовала обращаться к специалисту, если подавленное настроение или потеря интереса к жизни сохраняются не менее двух недель и мешают привычным делам, сообщает PITER.TV .

Осенью упадок сил может быть связан с сокращением светового дня: дневной свет помогает регулировать сон и бодрствование. Однако постоянную апатию не стоит автоматически объяснять сменой сезона. При сезонном аффективном расстройстве симптомы обычно появляются осенью или зимой и проходят весной. Для диагностики такая картина должна повторяться как минимум два года.

Сластина советует обратить внимание на нарушения сна, аппетита и концентрации, выраженную усталость и чувство безнадежности. Если из-за этого становится трудно работать и заниматься обычными делами, нужно обратиться к врачу. Мысли о смерти или самоповреждении, а также неспособность заботиться о себе требуют помощи как можно скорее.

При обычной осенней усталости терапевт рекомендует чаще выходить на улицу днем, поддерживать физическую активность и стабильный режим сна. Она также советует постепенно возвращаться к занятиям, которые прежде приносили удовольствие. Лечить хандру витамином D, магнием и препаратами «для энергии» без назначения врача не следует.