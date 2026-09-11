Психолог назвал признаки зависимости от увлечений

Даже такое безобидное увлечение, как поход в лес за грибами, способно при определенных условиях перерасти в зависимость. Об этом 360.ru рассказал доктор психологии, специалист по психосоматике Роман Сухинин.

По словам специалиста, человек может полностью погрузиться в коллекционирование, рыбалку или «тихую охоту», завалить вещами дом, перестать учитывать беспокойство семьи. Проблема возникает не из-за самого хобби, а из-за его последствий и потери контроля над поведением.

«Зависимость — это когда человек начинает игнорировать другие сферы жизни. Не учитывает потребности других людей, только свои», — объяснил психолог.

Такое поведение постепенно сужает круг интересов: все остальное отходит на второй план, а увлечение становится единственным источником удовлетворения. При этом окружающие уже не могут повлиять на его решения или вернуть прежний баланс.

«Он весь дом может всем завалить, это мешает ему и пылится. Нет места родным и близким, нет возможности для развития», — сказал Сухинин.

Подробнее о том, где проходит граница между полезным хобби и патологическим азартом, — читайте в материале 360.ru.