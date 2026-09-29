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    Терапевт Лапа назвала две формы непереносимости лактозы

    Непереносимость лактозы бывает врожденной и приобретенной. Врач-терапевт Людмила Лапа объяснила, чем они отличаются, сообщает RT.

    При врожденной непереносимости организм с рождения не вырабатывает фермент, необходимый для усвоения лактозы. По словам Лапы, эта особенность связана с генетикой и не проходит с возрастом.

    Приобретенная непереносимость, напротив, может со временем исчезнуть. Врач отметила, что нарушения усвоения продуктов, содержащих лактозу, могут возникнуть в том числе на фоне чрезмерного употребления сладкого. Люди с аллергией, по ее словам, больше подвержены этому состоянию.

    Непереносимость лактозы часто сопровождается метеоризмом и бурлением в животе. При таких симптомах Лапа советует обратиться к специалисту и пройти обследование.

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