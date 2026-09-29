Терапевт Лапа назвала две формы непереносимости лактозы

Непереносимость лактозы бывает врожденной и приобретенной. Врач-терапевт Людмила Лапа объяснила, чем они отличаются, сообщает RT .

При врожденной непереносимости организм с рождения не вырабатывает фермент, необходимый для усвоения лактозы. По словам Лапы, эта особенность связана с генетикой и не проходит с возрастом.

Приобретенная непереносимость, напротив, может со временем исчезнуть. Врач отметила, что нарушения усвоения продуктов, содержащих лактозу, могут возникнуть в том числе на фоне чрезмерного употребления сладкого. Люди с аллергией, по ее словам, больше подвержены этому состоянию.

Непереносимость лактозы часто сопровождается метеоризмом и бурлением в животе. При таких симптомах Лапа советует обратиться к специалисту и пройти обследование.