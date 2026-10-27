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    Терапевт Кондрахин предупредил об осложнениях при работе во время болезни

    Работа во время болезни мешает организму восстанавливаться и может привести к тяжелым осложнениям. Об этом рассказал врач-терапевт, кардиолог, кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин, сообщает RT.

    Кондрахин объяснил, что при гриппе организм вынужден одновременно бороться с заболеванием и справляться с физической активностью. Отсутствие отдыха не приносит пользы и может вызвать осложнения, которые трудно лечить.

    По словам врача, температура помогает оценить состояние организма. Во время болезни она повышается, а ее снижение Кондрахин назвал признаком победы над вирусом и начала выздоровления.

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