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    Россиянам назвали неочевидные признаки боли у собак

    «Известия»: щелканье языком может указывать на дискомфорт у собак

    Смена позы во сне, снижение активности и округление спины могут сигнализировать о проблемах со здоровьем у собаки. Об этом рассказала эксперт по выращиванию и социализации американских булли Олеся Умеренкова, сообщает Радио1.

    Умеренкова посоветовала регулярно проверять здоровье животных, в том числе делать обзорное УЗИ внутренних органов. У кобелей с возрастом проверяют простату. По ее словам, боль не всегда проявляется внешними симптомами.

    Помимо очевидной хромоты, владельцам стоит обращать внимание на необычное поведение, пишут «Известия».

    Например, собака может сидеть и постоянно щелкать языком в воздухе. Эксперт пояснила, что это может указывать на боль, зуд или дискомфорт в месте, до которого животное не может дотянуться.

    Изменение привычной позы во сне тоже требует внимания. Если питомец внезапно начинает спать животом вниз, поджимать задние ноги или сворачиваться калачиком, Умеренкова допустила проблемы с желудочно-кишечным трактом. Замедление привычной активности и округление спины также требуют наблюдения.

    Эксперт рекомендовала снимать короткие видео с необычным поведением собаки и показывать их ветеринару на приеме. Ежедневное наблюдение помогает владельцу заметить изменения относительно обычного состояния питомца.

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