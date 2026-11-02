Врач Мясников рассказал, как распознать перенесенный инфаркт по ногтям

По белым отметинам на ногтях можно определить, когда человек перенес инфаркт. Об этом рассказал врач и телеведущий Александр Мясников в программе «О самом главном» на телеканале «Россия 1».

По словам Мясникова, такие полоски появляются не только после перенесенных заболеваний сердца, но и вследствие других осложнений.

«Ты можешь примерно по этим полоскам высчитать, когда у человека был инфаркт», — сказал доктор.

Он также отметил, что внешние изменения ногтей тоже зачастую указывают на проблемы со здоровьем. В частности, светлые пятна, которые исчезают при нажатии, он связал с заболеваниями почек.

Ранее Мясников заявил, что в России недостаточно занимаются медицинским просвещением. По его словам, из-за этого многие люди получают сведения о здоровье из интернета и рекламы, а также обращаются к народной медицине.