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    Репродуктолог Краснопольская уточнила, что одна попытка ЭКО приводит к беременности в среднем в 35% случаев

    Средняя вероятность беременности после одной попытки ЭКО в мире составляет около 35%. Об этом рассказала член-корреспондент РАН, доктор медицинских наук Ксения Краснопольская, сообщает kp.ru.

    Краснопольская объяснила, что представление об обязательных трех попытках ЭКО возникло из-за средней статистики. Но это не правило: беременность может наступить после первой процедуры, а иногда требуется несколько попыток.

    По словам профессора, результат зависит от возраста женщины, состояния матки и эндометрия, а также качества полученных эмбрионов.

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