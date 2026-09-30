Репродуктолог Краснопольская уточнила, что одна попытка ЭКО приводит к беременности в среднем в 35% случаев
Средняя вероятность беременности после одной попытки ЭКО в мире составляет около 35%. Об этом рассказала член-корреспондент РАН, доктор медицинских наук Ксения Краснопольская, сообщает kp.ru.
Краснопольская объяснила, что представление об обязательных трех попытках ЭКО возникло из-за средней статистики. Но это не правило: беременность может наступить после первой процедуры, а иногда требуется несколько попыток.
По словам профессора, результат зависит от возраста женщины, состояния матки и эндометрия, а также качества полученных эмбрионов.
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