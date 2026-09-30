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    Репродуктолог Гвоздикова призвала обследовать обоих партнеров при бесплодии

    При проблемах с зачатием обоим партнерам нужно прийти на первый прием к репродуктологу. Об этом рассказала гинеколог Татьяна Гвоздикова, сообщает газета «Известия».

    Врач пояснила, что откладывать диагностику мужчины не стоит: мужской фактор связан примерно с половиной случаев бесплодия. Причину трудностей с зачатием специалисты ищут с учетом здоровья обоих партнеров.

    Если женщине меньше 35 лет и у пары нет известных проблем со здоровьем, обратиться к врачу рекомендуют после года регулярной половой жизни без контрацепции. После 35 лет этот срок сокращается до полугода. Начать обследование раньше нужно после травм и операций на половых органах, лечения онкологических заболеваний или при нарушениях половой функции.

    Первое исследование для мужчины — спермограмма. Она показывает количество, подвижность и другие характеристики сперматозоидов, но один показатель не позволяет судить о фертильности. Перед анализом необходимо воздерживаться от эякуляции от двух до семи дней, а материал передать в лабораторию в течение часа.

    При отклонениях анализ повторяют примерно через месяц. После лечения результат оценивают примерно через три месяца. При необходимости врач назначает анализы на гормоны и инфекции, УЗИ и генетические исследования. Гвоздикова добавила, что при диагностике учитывают также перенесенные заболевания, прием лекарств и другие факторы, способные повлиять на мужскую фертильность.

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