Раскрыты причины несовпадения биологического возраста с датой рождения

Исследователи китайских медицинских учреждений проанализировали данные 309 746 участников UK Biobank по формуле PhenoAge и выяснили, что из-за чувства одиночества биологический возраст может опережать календарный. Результаты исследования опубликовали в журнале Health Psychology .

Средний возраст людей, чьи данные проанализировали, составлял в начале наблюдения около 56 лет. Медианная продолжительность наблюдения за состоянием здоровья достигла 14,4 года. Исследователи оценивали раздельно влияние на людей таких факторов как социальная изоляция и одиночество.

Биологический возраст рассчитывали по формуле PhenoAge. Это математическая модель оценивает биологический возраст человека на основе анализа крови и хронологического возраста. По ее результатам выясняют, с какой скоростью стареет организм.

Ученые также учли образ жизни участников, социально-экономические условия и заболевания. В итоге пришли к выводам, что наиболее изолированная группа в среднем была старше по этому показателю примерно на четыре месяца. Одинокие участники же на три месяца.

Ранее клинический психолог Марианна Абравитова рассказала, что люди к глубокой старости сохраняют доброту, если и в молодости им было комфортно в одиночестве. При том, что около 80% людей после 80 лет становятся раздражительными.