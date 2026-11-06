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    Раскрыты причины несовпадения биологического возраста с датой рождения

    HP: биологический возраст одиноких людей может опережать дату в паспорте

    изображение сгенерировано ИИ/360.ru
    Фото: изображение сгенерировано ИИ/360.ru

    Исследователи китайских медицинских учреждений проанализировали данные 309 746 участников UK Biobank по формуле PhenoAge и выяснили, что из-за чувства одиночества биологический возраст может опережать календарный. Результаты исследования опубликовали в журнале Health Psychology.

    Средний возраст людей, чьи данные проанализировали, составлял в начале наблюдения около 56 лет. Медианная продолжительность наблюдения за состоянием здоровья достигла 14,4 года. Исследователи оценивали раздельно влияние на людей таких факторов как социальная изоляция и одиночество.

    Биологический возраст рассчитывали по формуле PhenoAge. Это математическая модель оценивает биологический возраст человека на основе анализа крови и хронологического возраста. По ее результатам выясняют, с какой скоростью стареет организм.

    Ученые также учли образ жизни участников, социально-экономические условия и заболевания. В итоге пришли к выводам, что наиболее изолированная группа в среднем была старше по этому показателю примерно на четыре месяца. Одинокие участники же на три месяца.

    Ранее клинический психолог Марианна Абравитова рассказала, что люди к глубокой старости сохраняют доброту, если и в молодости им было комфортно в одиночестве. При том, что около 80% людей после 80 лет становятся раздражительными.

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