Врач раскрыл связь между объемом бедер и долголетием

Врач общей практики Амир Хан рассказал, что по объему бедер можно определить, сколько человек проживет. Об этом сообщило издание Mirror со ссылкой на блог медика.

«Один из самых надежных предикторов здорового старения — не то, сколько веса вы потеряли, а то, сколько мышц сумели сохранить до старости», — сказал он.

По его мнению, у людей с узкими бедрами риск сердечных заболеваний и преждевременной смерти значительно выше. При этом дело не в количестве жира в организме, а в мышцах, которые помогают организму регулировать уровень сахара в крови, поддерживать работу сердца, укреплять кости и дольше сохранять подвижность в старости. Хан сослался на исследование, опубликованное в British Medical Journal в 2009 году.

Ранее журнал Aging сообщал, что регулярные занятия спортом могут замедлить старение организма и снизить биологический возраст человека.