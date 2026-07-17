Можайский терапевт Лариса Лаптева назвала лекарство для здорового долголетия

Терапевт отделения неотложной помощи Можайской больницы Лариса Лаптева рассказала, что один из самых действенных способов сохранить здоровье и отсрочить возрастные изменения — это регулярная физическая активность. По словам специалиста, «волшебной таблеткой» можно считать обычное движение.

Когда человек надолго лишает себя нагрузки, тело постепенно утрачивает свои функции — мышцы слабеют, подвижность суставов снижается, ощущается нехватка энергии. Врач подчеркивает: биологическая старость связана не с цифрами в паспорте, а с потерей силы и гибкости.

«Взрослый человек, который проводит дни сидя в офисе, а вечера — на диване, к 40 годам порой с трудом может завязать шнурки. А его ровесник, который просто каждый день гуляет быстрым шагом, делает зарядку или работает на даче, сохраняет легкость и бодрость, потому что его тело продолжает выполнять свои функции», — сказал врач.

При этом Лариса Лаптева уточняет, что для пользы не требуются изнурительные тренировки. Достаточно включить в повседневность небольшие активные действия: выходить из транспорта на одну остановку раньше и идти пешком, подниматься по лестнице вместо использования лифта, уделять пятнадцать минут утренней разминке или регулярно посещать бассейн.

Ключевой принцип, который озвучил доктор, звучит просто: сохранение молодости напрямую зависит от уровня двигательной активности. Регулярное движение помогает поддерживать хорошее самочувствие, ясность ума и запас энергии.