В Минздраве объяснили, по каким признакам определяется старость

При старении походка человека замедляется, а некоторые органы дают сбой. Главные признаки наступления золотого возраста с точки зрения медицины назвала РИА «Новости» главный внештатный гериатр Минздрава России, член-корреспондент РАН Ольга Ткачева.

«Очевидные признаки старения — это снижение функций разных органов и систем, замедление скорости ходьбы, когнитивные и сенсорные нарушения, а также нарушения зрения и слуха», — сказала она.

По шкале ВОЗ молодость, по словам Ткачевой, заканчивается в 45 лет. Она посоветовала пройти вакцинацию от пневмококка и гриппа, чтобы продлить жизнь.

Старение организма может замедлить употребление черники, заявил ранее врач-диетолог, эндокринолог Антон Поляков. На снижение иммунитета, обусловленное возрастом, благоприятно повлияют бактерии из кефира, по информации японских ученых.