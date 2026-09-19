Доктор Брайан Спирс рассказал, как подготовиться к старости в 50 лет

Терапевт и специалист по долголетию доктор Брайан Спирс дал рекомендации для людей старше 50 лет. В интервью изданию Yahoo он отметил, что в этом возрасте важно сохранить функциональность тела для независимой жизни после 70 лет.

Эксперт подчеркнул необходимость укрепления мышц до начала их естественной возрастной атрофии (саркопении). Для этого он рекомендовал заниматься силовыми тренировками с отягощениями, эспандерами, тренажерами или собственным весом, пишет MK.RU.

Доктор Спирс отметил важность упражнений на баланс. Развитая координация поможет в пожилом возрасте уверенно передвигаться по неровной поверхности, безопасно пользоваться лестницами и избегать падений при принятии душа и выходе из ванны.

Для повышения общего тонуса организма терапевт рекомендовал ходьбу, плавание или езду на велосипеде. Развитая сердечно-сосудистая система снижает риск инфарктов и инсультов, позволяя дольше сохранять активность.

Также в 50 лет важно регулярно измерять кровяное давление и консультироваться с врачом о необходимых обследованиях. Программа диагностики должна подбираться индивидуально, исходя из общего анамнеза и генетических факторов риска.