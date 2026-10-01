Психолог Абравитова объяснила, почему люди с возрастом становятся агрессивнее

Женщины к глубокой старости чаще сталкиваются с одиночеством и невостребованностью, что может проявляться в агрессии и придирчивости. Об этом «Вечерней Москве» рассказала клинический психолог Марианна Абравитова.

Психолог Абравитова рассказала, что востребованность женщины, строящаяся на семье и работе, к старости рушится. Дети вырастают, и если бабушка не участвует активно в воспитании внуков, контакт с ними ослабевает. По ее словам, агрессия, сплетни и осуждение часто становятся единственным способом для одинокого человека заявить о себе и почувствовать причастность к миру, который его отверг.

Ухудшение характера в пожилом возрасте — закономерность. Около 80% людей после 80 лет становятся раздражительными и консервативными, однако доброту сохраняют те, кто и в молодости комфортно чувствовал себя в одиночестве. При столкновении с агрессией Абравитова советует не вступать в конфликт, а использовать технику эмоционального дистанцирования и отвечать с легкой улыбкой, так как пожилые люди не воспримут аргументы.