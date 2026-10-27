Иван Охлобыстин признался, что не боится старости

Актер Иван Охлобыстин признался, что не боится старения и не стал бы возвращаться в прошлое даже при возможности воспользоваться машиной времени. Об этом он рассказал в интервью Леди Mail .

По словам Охлобыстина, он опасается не только вновь пережить неприятные моменты, но и того, что счастливые воспоминания уже не вызовут прежних эмоций.

«Мне нравятся нюансы в каждом возрасте», — сообщил артист.

Охлобыстин заявил, что не хотел бы возвращаться в юность, так как ему пришлось бы заново принимать уже сделанные решения. По его словам, каждый жизненный этап несет свои преимущества и сложности, а текущий период он ценит за накопленный опыт.