Врач Лебедева рассказала, что утренний кофе связан с долгосрочной пользой

Врач-сомнолог и эндокринолог Дарья Лебедева рекомендует выпивать первую чашку кофе через один-два часа после пробуждения, когда уровень кортизола начинает снижаться. Об этом сообщил URA.RU .

По словам специалистов, утренний кофе связан с долгосрочной пользой. В исследовании European Heart Journal (2025) за 40 725 взрослыми американцами те, кто пил кофе утром, реже умирали от болезней сердца (риск ниже на 31%) и других причин. Исследование наблюдательное и причинной связи не доказывает.

Главное правило — не сдвигать засыпание. Период полувыведения кофеина у среднего взрослого составляет около пяти часов (StatPearls). Поэтому последнюю чашку стоит выпивать минимум за шесть часов до сна. Врачи советуют не пить кофе после 14:00 при трудностях со сном. По данным EFSA, даже 100 мг кофеина (одна чашка фильтр-кофе) могут повлиять на сон, если выпить их близко ко сну.

Осторожность нужна при приеме лекарств: кофеин нельзя сочетать с эфедрином. При постоянном лечении лучше уточнить совместимость у врача.

Суточная норма для здорового взрослого — до 400 мг (EFSA). Средние значения: эспрессо (60 мл) — около 80 мг, фильтр-кофе (200 мл) — 90 мг, чай (220 мл) — 50 мг. Разовая доза до 200 мг (две чашки фильтр-кофе) считается безопасной. При беременности EFSA рекомендует до 200 мг в день. При бессоннице или болезнях сердца от кофе лучше отказаться.