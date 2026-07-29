Диетолог указала на достоинства пакетированного чая

Пакетированный чай из сырья высокого качества не уступает по пользе листовому. Об этом в беседе с «Газетой.ru» рассказала терапевт, диетолог «СМ-Клиника» Елена Устинова.

«Если пакетированный чай изготовлен из качественного чайного листа, а не из чайной пыли и производственных остатков, по содержанию полезных веществ он практически не уступает листовому», — отметила диетолог.

Зеленый и черный чай содержат полифенолы, катехины и другие антиоксиданты, добавила Устинова. По словам эксперта, в пакетированный чай часто добавляют мелкоизмельченное сырье: он быстрее заваривается, но при длительном хранении теряет часть полезных свойств.

В чае содержится определенное количество кофеина, поэтому крепкий чай не следует пить на ночь. В вечерний прием пищи также не стоит употреблять жирную пищу или фастфуд.