Эндокринолог Поляков предупредил, что привычка пить пакетированный чай несет риск сгущения крови

Привычка пить чай из пакетиков может привести к проблемам со здоровьем. Причина кроется в микропластике, который попадает в организм вместе с напитком. Об этом рассказал диетолог и эндокринолог Антон Поляков в беседе с «Абзацем» .

Как пояснил эксперт, фильтр-пакеты часто изготавливаются из нейлона или полипропилена. Под воздействием кипятка микрочастицы этих материалов попадают в чай, а затем — в организм человека.

«Микропластик относится к категории эндокринных дизрапторов — веществ, которые при длительном накоплении и систематичном поступлении в организм могут снижать гормональный баланс», — отметил Поляков.

Также теоретически не исключен риск сгущения крови. Врач рекомендовал отказаться от чая в пакетиках в пользу листового.