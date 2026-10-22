Дачникам посоветовали защищать запасы в погребе от мышей пакетиками чая с мятой

Для защиты урожая от мышей в погребе дачники используют обычный травяной чай с перечной мятой. Об этом сообщили в материале, опубликованном на новостном портале. Об этом пишет Ura.ru .

Высокое содержание ментола в перечной мяте раздражает обоняние грызунов, лишая их возможности ориентироваться при поиске пищи. Для отпугивания мышей достаточно разложить два сухих пакетика мятного чая. Заваривать их не следует, поскольку влажная заварка при плохой вентиляции быстро покроется плесенью. Сухие листья функционируют как натуральный диффузор, отдавая аромат на протяжении нескольких недель. По мере ослабевания запаха старые пакетики отправляют в компост, заменяя их новыми.

Применять следует исключительно чистый мятный чай без посторонних ароматизаторов. Один пакетик размещают у входа, второй — в дальнем углу, возле вентиляции или трубы. Предварительно необходимо заделать норы прочными материалами, убрать мусор, служащий альтернативным питанием, а вентиляционные отверстия закрыть мелкой металлической сеткой. Пакетики располагают на блюдцах или деревянных полочках, чтобы они не касались овощей. Для усиления эффекта по периметру стеллажей раскладывают сухие веточки мяты. Стоит учитывать, что чай лишь отпугивает грызунов, но не уничтожает их.