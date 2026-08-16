Врач Вострикова отметила, что травяные чаи могут представлять опасность при неправильном сборе
Глава Международного союза помощи и поддержки пациентов Ольга Вострикова в интервью «Радио 1» предупредила о возможных опасностях травяных чаев.
По словам врача, травы не являются лекарственными препаратами, и их употребление может быть рискованным из-за неправильного сбора и недостаточных знаний о реакции организма, отметил «Ридус». Вострикова рекомендовала покупать травяные лекарственные средства в аптеках и только по рецепту врача.
Врач-диетолог Михаил Гинзбург в беседе с сайтом «Взгляд» подчеркнул пользу цельнозернового, ржаного и хлеба из грубой муки. Он пояснил, что такие продукты содержат пищевые волокна, которые способствуют длительному чувству сытости и поддержанию нормального уровня холестерина. Гинзбург отметил, что отказ от хлеба не всегда полезен, а включение цельнозернового хлеба в рацион может сделать питание более здоровым.