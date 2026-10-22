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    Диетолог Бобровский объяснил, как сладости на ночь влияют на сон

    Врач Бобровский: последний прием пищи должен быть за два-три часа до сна

    Наука не доказала, что сыр или конфеты перед сном вызывают кошмары. Однако обильная еда на ночь ухудшает качество отдыха, рассказал кандидат медицинских наук, врач-диетолог Андрей Бобровский, сообщает Sputnik.

    По словам врача, после плотного ужина организм переваривает пищу и регулирует уровень сахара в крови. Сон становится поверхностным, человек чаще просыпается и лучше запоминает сновидения. Это может создавать ощущение, что ему снились кошмары.

    Бобровский пояснил, что кофеин мешает сну и выводится из крови от шести до восьми часов. Он содержится не только в кофе, но и в крепком чае, коле, энергетиках и темном шоколаде. Алкоголь помогает быстрее уснуть, однако во второй половине ночи делает сон прерывистым и беспокойным.

    Сладости вызывают резкие колебания сахара в крови. Жирная, жареная и острая пища долго переваривается, а сыры, колбасы и копчености могут содержать вещества, возбуждающие нервную систему.

    Врач посоветовал выбирать небольшие порции легкой еды: кефир, немного творога или яблоко. Сыры и сладости лучше оставить на первую половину дня.

    Бобровский добавил, что за вечерними перекусами нередко стоят усталость, стресс или скука, а не голод. В таком случае важно разобраться в причинах привычки, а не только менять меню.

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