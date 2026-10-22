Диетолог Бобровский объяснил, как сладости на ночь влияют на сон

Наука не доказала, что сыр или конфеты перед сном вызывают кошмары. Однако обильная еда на ночь ухудшает качество отдыха, рассказал кандидат медицинских наук, врач-диетолог Андрей Бобровский, сообщает Sputnik .

По словам врача, после плотного ужина организм переваривает пищу и регулирует уровень сахара в крови. Сон становится поверхностным, человек чаще просыпается и лучше запоминает сновидения. Это может создавать ощущение, что ему снились кошмары.

Бобровский пояснил, что кофеин мешает сну и выводится из крови от шести до восьми часов. Он содержится не только в кофе, но и в крепком чае, коле, энергетиках и темном шоколаде. Алкоголь помогает быстрее уснуть, однако во второй половине ночи делает сон прерывистым и беспокойным.

Сладости вызывают резкие колебания сахара в крови. Жирная, жареная и острая пища долго переваривается, а сыры, колбасы и копчености могут содержать вещества, возбуждающие нервную систему.

Врач посоветовал выбирать небольшие порции легкой еды: кефир, немного творога или яблоко. Сыры и сладости лучше оставить на первую половину дня.

Бобровский добавил, что за вечерними перекусами нередко стоят усталость, стресс или скука, а не голод. В таком случае важно разобраться в причинах привычки, а не только менять меню.