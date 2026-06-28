Эксперт Newby Teas Ровковская отметила, что повторное использование чайного пакетика лишает напиток вкуса и пользы

Эксперт бренда Newby Teas Елена Ровковская в беседе с «Газетой.Ru» рассказала, что привычка использовать один чайный пакетик дважды не только не приносит экономии, но и лишает напиток вкуса и полезных свойств. Порционные пакетики рассчитаны строго на одну чашку объемом 200–300 миллилитров, поэтому повторное заваривание кипятком не имеет смысла.

Для идеального вкуса необходимо правильно соблюдать время и температуру заваривания. Черный чай, например цейлонские купажи или Ассам, предпочитает воду близкую к кипению и настаивается две-три минуты. Зеленые и белые сорта требуют более осторожного подхода: их заваривают при температуре от 70 до 80 градусов всего пару минут, добавило АБН24.

Если залить нежные чайные почки крутым кипятком или передержать пакетик в чашке, напиток потеряет аромат и начнет горчить. Травяные и фруктовые сборы менее капризны — они завариваются до четырех минут и от долгого настаивания становятся только насыщеннее.

Кроме того, эксперт призвала отказаться от привычки многократно кипятить воду в чайнике. При повторном нагревании из воды уходит кислород, что моментально ухудшает вкусовые качества чая. Для идеальной чашки лучше каждый раз наливать свежую воду.