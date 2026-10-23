Россиянам рекомендовали исключить кофе и шоколад при гастрите

Людям с диагностированным гастритом следует отказаться от кофе и содержащих кофеин напитков. Об этом сообщил сайт «АБН24» со ссылкой на газету Deia и Испанское общество внутренней медицины.

Специалисты посоветовали убрать из рациона или ограничить чай, газировку, алкоголь, жирные и острые блюда, шоколад, промышленную выпечку, а также красное и переработанное мясо. Такие продукты способны усиливать раздражение слизистой оболочки желудка.

Медики также рекомендовали снижать уровень стресса. Они напомнили, что переносимость пищи индивидуальна, поэтому конкретные ограничения в рационе и возможное медикаментозное лечение необходимо согласовывать с врачом.