Сегодня 14:38 Чай, мед и минимум лекарств. Как изменились рекомендации по лечению ОРВИ у детей Минздрав разрешил лечить детей от ОРВИ народными средствами Эксклюзив

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Минздрав в сентябре 2026 года обновил клинические рекомендации по лечению ОРВИ у детей: в документе есть фитопрепараты, мед, лимон и травяные чаи, а само заболевание предложено в большинстве случаев воспринимать как легкое и не требующее лекарственной терапии. 360.ru разбирался, что изменится для родителей, стоит ли возвращаться к «бабушкиным методам» и когда ребенку действительно необходимы лекарства.

Простуда, которая проходит сама Главный посыл обновленных рекомендаций — не перегружать ребенка лекарствами там, где они не нужны. ОРВИ в большинстве случаев названо легким, самокупирующимся заболеванием. Такой подход, по мнению авторов документа, должен помочь избежать избыточных обследований и назначений. Врач-терапевт и медицинский блогер Доктор Фил Филипп Кузьменко в беседе с 360.ru отметил, что при обычной вирусной инфекции основную работу выполняет иммунная система. «С вирусом справляется собственный иммунитет. Единственное, что мы можем, — это обеспечить хорошие условия вокруг больных людей. То есть это частое проветривание, обильное питье, покой, если повышается температура — всеми испробованный, доказанный парацетамол», — объяснил он. По словам Кузьменко, большинство ОРВИ заканчивается выздоровлением без специфического лечения. «Если вы вообще ничего не будете делать, в 99% случаев и ребенок, и взрослый — все поправятся, потому что так работает вирусная инфекция, иммунитет ее просто убирает, уничтожает», — заявил врач. При этом в рекомендациях Минздрава противовирусная терапия предусмотрена в первую очередь при гриппе А и В в первые один-два дня болезни. В числе возможных препаратов указаны осельтамивир и занамивир, а также добавлены балоксавир марбоксил и умифеновир для детей старше двух лет. При высокой температуре рекомендуются парацетамол или ибупрофен. Для носа — раствор натрия хлорида либо стерильный раствор морской воды, а сосудосуживающие препараты допускаются короткими курсами.

Фото: IMAGO/Zoonar.com/Dmitrii Marchen / www.globallookpress.com

Мед, лимон и травы: помогут ли «бабушкины средства»

Одно из заметных изменений — появление в рекомендациях фитотерапии. При остром трахеите и продуктивном кашле с трудноотделяемой мокротой допускаются растительные препараты с экстрактами плюща, корней первоцвета и травы тимьяна в различных сочетаниях. В документе также упоминаются домашние способы облегчения симптомов — мед, лимон и травяные чаи. Однако Кузьменко к лечебному эффекту подобных методов относится скептически. По его словам, теплое питье действительно может субъективно улучшить самочувствие, однако ждать от фитотерапии сокращения продолжительности ОРВИ не стоит. «Все эти вещи облегчают, ну, просто когда вы что-то делаете, вам субъективно легче переживать этот период. Но ребенку или взрослому от этого с точки зрения уменьшения продолжительности болезни или облегчения симптомов не больше пользы, чем от простого чая», — отметил он. Врач добавил, что его настороженность связана и с тем, что некоторые средства потенциально способны принести вред. Поэтому новые рекомендации он оценил скептически. Гомеопатические препараты при этом в обновленных рекомендациях по-прежнему не советуют использовать из-за отсутствия доказательств эффективности.

Фото: 360.ru

Антибиотики — только при показаниях

Еще один принцип рекомендаций — отказ от антибиотиков при неосложненном ОРВИ и гриппе. Авторы документа предупреждают, что необоснованная антибактериальная терапия не предотвращает осложнения и может способствовать развитию бактериальной суперинфекции. Кузьменко также подчеркнул, что антибиотики нужны не против самой вирусной инфекции, а в ситуации, когда к ней присоединяется бактериальная. «Если, не дай бог, присоединяется бактериальная инфекция, ну, это по анализам видно. И тогда, конечно же, назначаются антибиотики», — сказал врач. Телесный терапевт Янина Милейко, воспитывающая двоих детей, в комментарии 360.ru также поддержала идею отказа от избыточного применения препаратов. По ее мнению, обновленный подход может остановить родителей, которые пытаются лечить антибиотиками «каждый чих» ребенка без назначения врача.

Фото: Медиасток.рф

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