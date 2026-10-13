Радиотерапевт Романов предупредил об онкорисках приема добавок

Бесконтрольный прием витаминов и биологически активных добавок может быть связан с повышенным риском рака. Об этом рассказал радиотерапевт Денис Романов, сообщает Life.ru .

Врач выделил высокие дозы витамина А и бета-каротина. Исследования связывали их с риском некоторых опухолей. Для бета-каротина такую связь выявили у курильщиков.

Наблюдательные исследования связывали высокое потребление или длительный прием B6, B12 и фолатов с раком легкого. Есть данные о возможной связи избытка фолиевой кислоты с прогрессированием рака толстой кишки у пожилых.

По некоторым работам, витамины C и E могут защищать опухолевые клетки от воздействия цитотоксической терапии. Избыток витамина E связывали с раком простаты, а цинк свыше 75 мг в сутки более 15 лет и селен свыше 140 мкг в сутки — с агрессивными формами этой болезни и риском смерти.

Крупные исследования, включая VITAL, не подтвердили однозначно снижение заболеваемости раком при приеме витамина D. Однако ряд работ допускает пользу коррекции его дефицита при уже существующей опухоли.

Романов отметил недостаток исследований безопасности БАДов и их взаимодействий с лекарствами. Он рекомендовал уделять внимание питанию, сну и образу жизни, а добавки подбирать с компетентным врачом.