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    Психотерапевт Кульгавчук назвал болезни, которые могут вызывать тревогу

    Врач Кульгавчук: длительное беспокойство может требовать помощи специалиста

    Тревожность может быть симптомом эндокринных, сердечно-сосудистых и психических расстройств. Об этом рассказал врач-психотерапевт Евгений Кульгавчук, сообщает RT.

    Нормальная тревога возникает в ответ на реальную угрозу или важное событие, помогает мобилизоваться и проходит после него. Патологическая появляется без повода или оказывается несоразмерной ситуации. Она мешает жить и может сохраняться неделями и месяцами.

    Среди настораживающих признаков врач назвал панические атаки, нарушения сна и аппетита, головные боли, боли в животе, ощущение кома в горле. Также внимания требуют чувство нереальности происходящего или отчуждения от себя, навязчивые пугающие мысли и безысходность.

    По словам Кульгавчука, тревогу могут вызывать патологии щитовидной железы, гормональные перестройки, аритмии, гипертония и неврологические проблемы. Она встречается при депрессии, обсессивно-компульсивном и посттравматическом стрессовом расстройствах, а также на фоне злоупотребления кофеином, алкоголем и другими веществами.

    При эпизодической тревоге могут помочь дыхательные техники, физическая активность, планирование, режим сна и ограничение кофеина. Если состояние длится более двух — четырех недель, мешает работе и общению, нарушает сон и аппетит, может потребоваться помощь специалиста.

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