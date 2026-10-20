Психотерапевт Кульгавчук назвал болезни, которые могут вызывать тревогу

Тревожность может быть симптомом эндокринных, сердечно-сосудистых и психических расстройств. Об этом рассказал врач-психотерапевт Евгений Кульгавчук, сообщает RT .

Нормальная тревога возникает в ответ на реальную угрозу или важное событие, помогает мобилизоваться и проходит после него. Патологическая появляется без повода или оказывается несоразмерной ситуации. Она мешает жить и может сохраняться неделями и месяцами.

Среди настораживающих признаков врач назвал панические атаки, нарушения сна и аппетита, головные боли, боли в животе, ощущение кома в горле. Также внимания требуют чувство нереальности происходящего или отчуждения от себя, навязчивые пугающие мысли и безысходность.

По словам Кульгавчука, тревогу могут вызывать патологии щитовидной железы, гормональные перестройки, аритмии, гипертония и неврологические проблемы. Она встречается при депрессии, обсессивно-компульсивном и посттравматическом стрессовом расстройствах, а также на фоне злоупотребления кофеином, алкоголем и другими веществами.

При эпизодической тревоге могут помочь дыхательные техники, физическая активность, планирование, режим сна и ограничение кофеина. Если состояние длится более двух — четырех недель, мешает работе и общению, нарушает сон и аппетит, может потребоваться помощь специалиста.