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    Психотерапевт Языкова объяснила, когда забывчивость требует внимания

    Психотерапевт Языкова: частые паузы в поиске слов не всегда говорят о болезни

    С возрастом человеку может требоваться больше времени, чтобы вспомнить слово. Психотерапевт Татьяна Языкова объяснила, в каких случаях стоит обратиться к врачу, передает «Вечерняя Москва».

    Состояние, когда знакомое слово вертится на языке, ученые называют «феноменом на кончике языка». По словам Языковой, с возрастом такие паузы могут происходить чаще: мозг работает медленнее, но это не обязательно признак болезни.

    Повод насторожиться — ситуация, когда слово так и не удается вспомнить. Среди серьезных сигналов специалист также назвала нарушение способности человека осознавать собственную болезнь. Причины проблем с памятью могут быть обратимыми либо связанными с повреждением клеток мозга.

    Если забывчивость вызывает беспокойство, Языкова советует обратиться к врачу, а не ставить диагноз по интернету. Врач изучит историю болезни и проведет обследование. Для оценки памяти он может использовать Монреальскую шкалу (MoCA): тест занимает 10–15 минут.

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