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    Психосоматолог Вершинина предупредила, что переработки могут влиять на сердце и иммунитет

    Длительный стресс и переработки могут сопровождаться учащенным сердцебиением, проблемами с пищеварением и частыми простудами. Об этом рассказала психосоматолог Елена Вершинина, передает «Вечерняя Москва».

    По словам Вершининой, при постоянных нагрузках организм вырабатывает гормоны стресса — кортизол и адреналин. На этом фоне могут повышаться артериальное давление и частота сердечных сокращений.

    Тревога и переутомление также могут сопровождаться расстройством желудка и болезненными спазмами. Специалист назвала среди возможных проблем гастрит и синдром раздраженного кишечника.

    Вершинина отметила, что длительное напряжение может ослаблять иммунную защиту. Это способно проявляться частыми простудами и кожными реакциями. В числе кожных заболеваний она упомянула дерматит и псориаз.

    При этом не каждую болезнь можно объяснить стрессом, подчеркнула специалист. При появлении симптомов важно обратиться к врачу. Если лечение не помогает, стоит также оценить уровень нагрузки и свое эмоциональное состояние.

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