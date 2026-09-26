Психосоматолог Вершинина предупредила, что переработки могут влиять на сердце и иммунитет

Длительный стресс и переработки могут сопровождаться учащенным сердцебиением, проблемами с пищеварением и частыми простудами. Об этом рассказала психосоматолог Елена Вершинина, передает «Вечерняя Москва» .

По словам Вершининой, при постоянных нагрузках организм вырабатывает гормоны стресса — кортизол и адреналин. На этом фоне могут повышаться артериальное давление и частота сердечных сокращений.

Тревога и переутомление также могут сопровождаться расстройством желудка и болезненными спазмами. Специалист назвала среди возможных проблем гастрит и синдром раздраженного кишечника.

Вершинина отметила, что длительное напряжение может ослаблять иммунную защиту. Это способно проявляться частыми простудами и кожными реакциями. В числе кожных заболеваний она упомянула дерматит и псориаз.

При этом не каждую болезнь можно объяснить стрессом, подчеркнула специалист. При появлении симптомов важно обратиться к врачу. Если лечение не помогает, стоит также оценить уровень нагрузки и свое эмоциональное состояние.