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    Психолог Самбурский назвал трудоголиков группой риска кашля из-за стресса

    Трудоголики часто сталкиваются с психосоматическим кашлем, считает клинический психолог Станислав Самбурский. Дневник симптомов и медленное дыхание могут помочь выявить его причины и справиться с приступами, сообщает «Москва 24».

    По словам Самбурского, трудоголики нередко игнорируют усталость, напряжение и недостаток сна, поскольку общество одобряет усиленную работу. Психолог подчеркнул, что стресс может сопровождаться не только кашлем, но и инфарктами и инсультами у достаточно молодых людей.

    При навязчивом кашле сначала нужно обратиться к терапевту и исключить заболевания. Самостоятельно определить связь симптома со стрессом сложно, предупредил эксперт.

    Самбурский посоветовал записывать, после каких ситуаций, мыслей и разговоров начинаются приступы. Такие наблюдения помогут заметить возможные причины: например, кашель перед планеркой и его отсутствие в приятной компании.

    При первых позывах можно сделать глоток воды, расслабить плечи, медленно вдохнуть через нос и выдохнуть через рот. Это поможет прервать привычную последовательность действий и отвлечься.

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