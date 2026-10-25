Психолог Самбурский назвал трудоголиков группой риска кашля из-за стресса

Трудоголики часто сталкиваются с психосоматическим кашлем, считает клинический психолог Станислав Самбурский. Дневник симптомов и медленное дыхание могут помочь выявить его причины и справиться с приступами, сообщает « Москва 24 ».

По словам Самбурского, трудоголики нередко игнорируют усталость, напряжение и недостаток сна, поскольку общество одобряет усиленную работу. Психолог подчеркнул, что стресс может сопровождаться не только кашлем, но и инфарктами и инсультами у достаточно молодых людей.

При навязчивом кашле сначала нужно обратиться к терапевту и исключить заболевания. Самостоятельно определить связь симптома со стрессом сложно, предупредил эксперт.

Самбурский посоветовал записывать, после каких ситуаций, мыслей и разговоров начинаются приступы. Такие наблюдения помогут заметить возможные причины: например, кашель перед планеркой и его отсутствие в приятной компании.

При первых позывах можно сделать глоток воды, расслабить плечи, медленно вдохнуть через нос и выдохнуть через рот. Это поможет прервать привычную последовательность действий и отвлечься.