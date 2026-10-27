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    Психолог Ромашина посоветовала снизить требования к себе для контроля веса

    Психолог и нутрициолог Ольга Ромашина рекомендовала бороться с перееданием без жестких ограничений и самокритики. Осенью тягу к калорийной еде могут усиливать тревога и спад настроения, сообщает «Вечерний Санкт-Петербург».

    По словам специалиста по расстройствам пищевого поведения, сокращение светового дня влияет на настроение. Люди пытаются компенсировать эмоциональный дискомфорт сладкой и калорийной пищей. Постоянный стресс и детская привычка воспринимать еду как проявление заботы также способствуют заеданию переживаний.

    Ромашина отметила, что миллениалы чаще переедают на фоне выгорания и тяжелого рабочего графика. У зумеров переедание нередко чередуется со строгими диетами из-за неприятия тела и страха не соответствовать стандартам соцсетей.

    Эксперт объяснила, что заботе о себе мешает не лень, а нехватка сил при хроническом стрессе. Она посоветовала не делить продукты на плохие и хорошие, питаться регулярно и сбалансированно, не голодать весь день.

    Вместо интенсивных нагрузок можно выбрать умеренную активность, например прогулки. Ромашина также рекомендовала найти хотя бы два способа справляться со стрессом без еды: дыхательные практики, звонок близкому или теплую ванну. Если эти меры не помогают, стоит обратиться к психологу по расстройствам пищевого поведения.

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