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    Психолог Моргунов предупредил о росте тревожности из-за смартфонов

    Использование телефона или планшета более четырех–пяти часов может усиливать тревогу и неуверенность в себе. Об этом рассказал доктор психологических наук, профессор Евгений Моргунов, сообщает радиостанция«Говорит Москва».

    Моргунов связал снижение самооценки с давлением информационной среды. По его словам, длительное пребывание в ней негативно влияет на психологическое состояние.

    Профессор назвал тревожное расстройство лидером среди психологических проблем как у подростков, так и у населения в целом. Он также отметил, что в последние годы продажи средств для нормализации психологического состояния выросли в разы.

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