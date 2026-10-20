Психолог Моргунов предупредил о росте тревожности из-за смартфонов

Использование телефона или планшета более четырех–пяти часов может усиливать тревогу и неуверенность в себе. Об этом рассказал доктор психологических наук, профессор Евгений Моргунов, сообщает радиостанция «Говорит Москва» .

Моргунов связал снижение самооценки с давлением информационной среды. По его словам, длительное пребывание в ней негативно влияет на психологическое состояние.

Профессор назвал тревожное расстройство лидером среди психологических проблем как у подростков, так и у населения в целом. Он также отметил, что в последние годы продажи средств для нормализации психологического состояния выросли в разы.